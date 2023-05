Krankheit Schreckensdiagnose Multiple Sklerose: Selbsthilfegruppe in Stendal steht Betroffenen zur Seite

Es ist Welt-MS-Tag. Eine Krankheit, die Betroffene teils erheblich einschränkt. In Selbsthilfegruppen, wie in Stendal, finden Patienten und deren Angehörige Unterstützung. Die Leiterin der Selbsthilfegruppe in der Hansestadt informiert zu der chronischen Krankheit.