Stendal - „Es geht uns wie vielen anderen Händlern auch, die Umsatzzahlen sind rückläufig“, sagt Andrea Stinshoff. Die Stinshoff Schuhe Filiale in Stendal gegenüber der Sperlingsida schließt zum 31. Oktober. Großflächig ist am Schaufenster „Räumungsverkauf“ und „Geschäftsaufgabe“ zu lesen. Das Ladensterben in der Innenstadt scheint sich damit fortzusetzen, erst Ende Juni schloss in der Nachbarschaft „anika schuh“ für immer die Tür.