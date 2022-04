Schule in Stendal richtet Klasse für Ukrainer ein

15 Ukrainische Schüler lernen an der Comenius-Schule in Stendal. An der Schule wollte man nicht erst auf eine Entscheidung des Landkreises warten-

Lehrerin Ina Fettback unterrichtet die ukrainische Klasse an der Comeniusschule in Stendal.

Stendal - Dieser Unterricht erinnert ein wenig an eine Dorfschule: 15 Mädchen und Jungen sitzen in einem Computerkabinett und lernen: Deutsch, Ukrainisch, Mathematik, was ein Lehrplan so hergibt, wenn in der Heimat ein Angriffskrieg tobt.