Stendal - Auf die Plätze, fertig, los! Die 32. Landessportspiele des Behinderten- und Rehabilitationssportverband Sachsen-Anhalt (BSSA) finden am 2. September auf dem Sportplatz des Berufsschulzentrums in Stendal statt.

Schülerinnen und Schüler des Winckelmann-Gymnasiums in Stendal begleiten die Spiele in doppelter Hinsicht. Zum einen werden knapp 50 Jungen und Mädchen als nicht-behinderte Partner sportlich aktiv sein. Zum anderen werden elf Mädchen und Jungen der 7. bis 11. Klasse des Gymnasiums Journalistenluft schnuppern können. Die Winckelmann-Gymnasiasten wollen in einer Schülerzeitung über den Sporttag berichten.

Lesen Sie auch: Neue Ansprechpartnerin für Menschen mit Behinderung im Kreis Stendal

Unterstützt wird die Gruppe dabei von der Deutschlehrerin Maria Palaschevsky und Annette Lippstreu vom BBSA. Letztere ging mit den jungen Journalisten den Plan durch, wer welche Aufgabe zu erledigen hat, und gab Tipps, wie sie sich als Reporter zu verhalten haben.

Besonderes Novum bei den Spielen in Stendal

Zu berichten geben wird es einiges. Neben Interviews mit teilnehmenden Schulkameraden und Lehrern steht auch ein Gespräch mit Tamara Zieschang (CDU), Ministerin für Inneres und Sport in Sachsen-Anhalt, auf dem Plan.

Zudem gibt es in diesem Jahr bei den Landessportspielen ein Novum. Stendals Landrat Patrick Puhlmann (SPD) und Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) werden nämlich an den Spielen teilnehmen, als Partner für Behindertensportler. „Das gab es bisher noch nie“, sagt Annette Lippstreu. Bei den 32. Landessportspielen des BSSA in Stendal treten Paare zusammen an. Sie bestehen aus einem behinderten und einem nicht-behinderten Teilnehmer.

Lesen Sie auch: Wie die Liebe das Geräteturnen nach Stendal gebracht hat

Für die Gymnasiasten ist es übrigens eine besondere Erfahrung. „Ich habe vorher noch nichts von den Spielen gehört und finde, es sollten mehr Leute davon erfahren. Es ist eine gute Sache und wichtig für die Gesellschaft“, sagt Ekaterina Ivanova. „Das ist eine besondere Gelegenheit für uns, und ich bin stolz, mitmachen zu können. Ich hatte noch keinen Kontakt zu behinderten Menschen und ich denke, es ist eine wichtige Erfahrung für die Zukunft“, ergänzt ihre Mitschülerin Helena Späth.

Winckelmann-Gymnasium in Stendal erarbeitet zum zweiten Mal eine Zeitung

Einen genauen Zeitplan, wann die Zeitschrift erscheinen soll, gibt es noch nicht. „Ich würde es toll finden, wenn wir sie noch dieses Jahr veröffentlichen können“, sagt Annette Lippstreu. Die Schülerzeitung „Rock ’n’ Roll“ wird in A4 Größe gedruckt und einen Umfang von zwölf Seiten haben. Jugendliche der Gymnasien, Sekundar- und Berufsschulen im Landkreis Stendal wird die Zeitung kostenfrei zur Verfügung stehen.

Lesen Sie auch: Stadion am Hölzchen in Stendal - Verein reagiert auf Kritik an Parksituation

Zum 13. Mal wird eine Schülerzeitung das Sportevent begleiten. Für das Winckelmann-Gymnasium ist es das zweite Mal. Im Jahr 2011 seien Schüler schon einmal als Journalisten dabei gewesen, sagt Lehrerin Maria Palaschevsky.