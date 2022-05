Schüler mit Beeinträchtigungen aus Tangerhütte schicken Weihnachtspäckchen nach Osteuropa

Seit Jahren beteiligen sich auch die Kinder des Landesbildungszentrums für körper- und sehbehinderte Kinder und Jugendliche in Tangerhütte an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Auch dieses Jahr packten sie bunte Päckchen, um Kinder in Osteruropa zu erfreuen.

Sophia, Nelo, Ahmad, Nils aus der Klasse E1b des Landesbildungszentrums (LBZ) in Tangerhütte zeigen einige der Weihnachtspäckchen für Kinder in Osteutopa.

Tangerhütte - Unter dem Motto „Schenken heißt, anderen etwas zu geben, was man am liebsten selbst behalten möchte“ hatten die Schüler des Landesbildungszentrums in Tangerhütte in den vergangenen Wochen Mal- und Bastelsachen, Wärmendes, Spielzeug und auch manche Süßigkeit mitgebracht, um sie für bedürftige Kinder in Osteuropa einzupacken. Viele von ihnen würden sonst keine Geschenke zu Weihnachten bekommen.