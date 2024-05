Sie waren Teil des Schülerjournalisten-Teams des Winckelmann-Gymnasiums in Stendal und können nun ein Exemplar ihrer eigenen Zeitschrift in den Händen halten (von links): Linus Dannigkeit, Eida Akbari, Emma Ida Lier und Ekaterina Ivanova (hinten).

Stendal - Einmal Journalistenluft schnuppern und am Ende die eigene Zeitschrift in den Händen halten. Jugendliche des Winckelmann-Gymnasiums in Stendal hatten die Chance dazu. 3.500 Exemplare ihrer Magazine wurden an Schulen im Landkreis verteilt.

Berichtet wird nicht über irgendwas, sondern über eine ganz besondere Großveranstaltung: die 32. Landessportspiele des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes Sachsen-Anhalt (BSSA), die im September 2023 in Stendal stattgefunden haben. Bei den Wettbewerben treten immer ein Behindertensportler und ein Partner ohne Handicap zusammen an.

Für die neun Schülerinnen und Schüler, die die Zeitschrift „Rock ’n’ Roll“ mit ihren eigenen Texten und Bildern gestaltet haben, ist es eine „aufregende und spannende Zeit“ gewesen, verrät Ekaterina Ivanova. „Es ist schön, etwas geschaffen zu haben, das nicht für das Hier und Jetzt steht, sondern auch für die Zukunft“, sagt sie. „Es ist ein tolles Heft entstanden, und wir kamen mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt“, ergänzt ihre Mitschülerin Emma Ida Lier. Zahlreiche Interviews wurden geführt, unter anderem mit der Ministerin für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, Tamara Zieschang (CDU). Aber auch mit Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) und Landrat Patrick Puhlmann (SPD), die ebenfalls als nicht-behinderte Partner an den Sportspielen teilgenommen haben. Eine Besonderheit, die es vorher noch nie bei dem Event gab.

„Das Heft ist eine tolle Möglichkeit, junge Leute an die redaktionelle Arbeit heranzuführen, Erinnerungen zu schaffen und sie für die Belange des BSSA zu interessieren“, sagt Verbandspräsident Volkmar Stein. Für die meisten der jungen Sportjournalisten war es das erste Mal, dass sie mit Menschen mit Behinderung in Kontakt gekommen sind. „Ich bin dankbar für diese tolle Erfahrung“, sagt Seraphina Loreen Heidmeier vom Redaktionsteam.

Zum 13. Mal hat ein Schülerzeitungsteam die Landesspiele des BSSA begleitet. Für die Juniorreporter vom Winckelmann-Gymnasium war es nach der Premiere 2011 das zweite Mal.