Gewusst wie: Wenn die Regenrinne in der Straßenmitte verläuft, kann Regenwasser in einer darunter befindlichen Rückhaltebecken versickern, wie dieses Beispeil aus Neu-Ulm zeigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Auf der Landkarte des Dürreatlas sind Stendal und fast der gesamte Landkreis rot dargestellt. Rot steht für Trockenheit, erklärt Professor Jürgen Wiese. Er lehrt und forscht zum Thema Siedlungswasserwirtschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Es regnet einfach zu selten in der Altmark, erklärt er am Sonnabend auf dem Winckelmannplatz in Stendal. Kann doch gar nicht sein, mag man meinen, der zumindest anfangs völlig verregnete Sommer 2023 beweist ja wohl das Gegenteil.