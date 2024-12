Landesschulamt hält Vorwürfe von Schülern und Lehrern am Winckelmann-Gymnasium in Stendal für falsch. Warum der Mathe- und Physiklehrer dennoch die Schule wechselt.

Stendal. - Eltern und Schüler waren in heller Aufregung. Ein Lehrer am Winckelmann-Gymnasium in Stendal soll versucht haben, Schüler für seine Religionsgemeinschaft zu rekrutieren. Von sektenartigen Strukturen, ja von Gehirnwäsche war die Rede. Was ist da los?