Rettungsschwimmen Schwimm-Meister gibt den Rettungsring ab, Nachfolger im Kreis Stendal gesucht

Volker Gille ist am Badesee bei Stendal ein Schwimm-Meister mit Leib und Seele. Nach 40 Jahren an den Beckenrändern in Klötze, Zichtau und am Kolk in Bismark sagt er ade und blickt zurück.