Aktionstag Mit Video: Schwimmen lernen - So bekommen Besucher im Altoa in Stendal Rabatt

Die Altmark Oase in Stendal beteiligt sich am 21. Mai das erste Mal am bundesweiten Tag des Schwimmabzeichens. Welches besondere Angebot es an diesem Tag im Spaßbad gibt und wie es um das Thema Schwimmen lernen in der Hansestadt bestellt ist.