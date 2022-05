Abriss Sechster Spielplatz in zwei Jahren ist rund um Tangerhütte verschwunden

In Brunkau bei Tangerhütte ist der öffentliche Spielplatz abgebaut worden. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre wurden sechs Spielplätze in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte abgerissen. Bürger in Brunkau fordern bereits eine neue Spielmöglichkeit für die Kinder ihres Ortes. Doch ob und wann es die geben soll, ist bisher offen.