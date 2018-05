Nach einigen Vorfällen in der Stendaler Innenstadt sollen die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt werden.

Stendal l In Stendal soll es in Kürze gemeinsame Streifen von Polizei und städtischem Ordnungsdienst geben, das kündigte Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) am Montag im Stadtrat auf Anfrage eines Einwohners an. Anlass für die zusätzlichen Schichten der Ordnungskräfte sind unter anderem eine Schlägerei auf dem Marktplatz und andere Vorkommnisse im Stadtzentrum.

Diese sollen durch die zusätzlichen Streifen in der Nacht verhindert werden. Die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes sollen für diesen Einsatz nach Angaben des Oberbürgermeisters in besonderer Weise ausgerüstet werden, sie sollen beispielsweise Schutzwesten tragen. Waffen sollen sie aber nicht tragen, sagte Schmotz.