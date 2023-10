Sieger im Malwettbewerb in Stendal geehrt

Die Siegerehrung im Malwettbewerb 2023 in der Kreissparkasse in Stendal. Es gratulierten den Kindern, hinten von links: Filialleiter Sascha Wunderlich, Regina Urbat und Ines Beier von der Volksstimme sowie Sparkassen-Azubi Paul Schlüter.

Stendal/ib

Die stolzen Gewinner des Malwettbewerbes von Kreissparkasse und Volksstimme nahmen am Donnerstag ihre Preise in Stendal entgegen.

Zum Schulstart hatten sich unter dem Motto „Abc-Schützen malen ihre ersten Schulerlebnisse“ 14 Grundschulen mit 424 Schülern am Wettbewerb beteiligt. Die besten Arbeiten einer jeden Klasse wurden prämiert. Die Preisträger bekamen in der Filiale in der Poststraße eine Urkunde und ein Präsent.

Die Ausstellung ist noch bis zum 26. Oktober in der Kreissparkasse in der Poststraße 3 zu sehen und geht dann nach Osterburg und Havelberg. Herzlich gratulierten, hinten von links: