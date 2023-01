Silvesterbilanz im Kreis Stendal - Brände, Schläge, Trunkenheit

Ein Unterstand für Brennholz und Abfalltonnen brannte in der Silvesternacht in Uenglingen vollständig aus.

Stendal - Ein Unterstand für Brennholz und Mülltonnen in Uenglingen geriet am Silvesterabend in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte so ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus. Der Besitzer des Unterstandes wurde mit leichter Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei 8000 Euro.