Skaten, mit BMX oder Scooter fahren – Kinder und Jugendliche können das in Tangermünde auf einer modernen Anlage. Doch wird sie auch mehr genutzt als nur von ihnen in der Freizeit?

Tangermünde - Tangermündes Streetworkerin Carola Schulz hat nicht nur überall in der Stadt die Jugend im Blick. Auch am Tangerplatz ist sie regelmäßig unterwegs. Sie ist im Bilde, was den Jungen und Mädchen in der Freizeit Spaß macht. Sie sorgt für Highlights im jährlichen Angebot für die junge Generation der Stadt und Region.