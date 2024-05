Der Stendaler Martin Reihs war mehr als zehn Jahre arbeitslos. Nun hat er endlich wieder einen Job und wieder Freude am Leben. Ganz allein hätte er es nicht „aus dem Sumpf“ heraus geschafft.

So schaffte ein Stendaler den Schritt aus der Langzeitarbeitslosigkeit

Jobsuche in Stendal

Der Stendaler Martin Reihs war mehr als zehn Jahre lang arbeitslos. Nun hat er im Tempo-Eck in Stendal wieder einen Job gefunden, der ihm Spaß macht und ihm die Lebensfreude zurückbringt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Eines wird im Volksstimme-Gespräch mit Martin Reihs schnell klar: Der Stendaler ist ein offener, lebensfroher und agiler Mensch. Beiläufig begrüßt er Arbeitskolleginnen oder erkundigt sich nach dem Befinden von Kunden, die an der Terrasse des Cafés Tempo-Eck in Stendal vorbeikommen. Dass sein Leben bis vor Kurzem noch ein komplett anderes war, sieht man dem 41-Jährigen nicht an.