Tierschutzverein Stendal gibt Tipps gegen Streuner im Garten

Schon wieder hat sich in Stendal die fremde Katze am Blumenbeet zu schaffen gemacht und ihre Häufchen hinterlassen? Der Tierschutzverein Stendal gibt Tipps, wie man Streuner fern hält.

Schätzungen zufolge erbeuten Katzen in Deutschland Jahr für Jahr 200 Millionen Vögel.

Stendal - Katzen sind wahre Entdecker. Auf ihrer Reise wandern die kleinen Stubentiger aber immer wieder in fremde Gärten, buddeln dort die Erde um und verwüsten so Blumenbeete und Deko der Anwohner. Obendrein nutzen sie die lockere Erde als Toilette. Sehr zum Leidwesen der Gartenbesitzer. Doch was können die Leidtragenden tun, um die Fellnasen von ihrem Grundstück zu vertreiben?