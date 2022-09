Energiekosten Solar-Investor will zwölf Dächer für Schwimmhallen-Reparatur in Tangerhütte

Die alte Schwimmhalle in Tangerhütte stammt aus den 1980ern und steht seit Jahrzehnten leer. Abgerissen werden kann sie nicht, deshalb sollte ein Solarprojekt die Dachsanierung ermöglichen. Inzwischen gibt es einen Investor, doch der will für das Projekt elf weitere kommunale Dächer, auf die die Kommune 30 Jahre lang nicht zugreifen könnte – und das in Zeiten steigender Energiepreise.