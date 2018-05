Beim nächtlichen Unfall in Tangermünde wurden die Fahrzeuge erheblich beschädigt. Foto: Polizei

Bei einem nächtlichen Unfall am Freitag in Tangermünde wurden zwei Autos stark beschädigt.

Tangetrmünde l Ein lauter Knall dürfte in der Nacht zum Freitag einige Tangermünder aus dem Schlaf geweckt haben. Ein 39-Jähriger prallte gegen 0.10 Uhr in der Arneburger Straße mit seinem Audi gegen einen auf dem Seitenstreifen geparkten VW. Der Audi-Fahrer wollte nach eigenen Angaben an der Klimaanlage stellen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Neben einem geschätzten Gesamtschaden von 10 000 Euro stellte die Polizei bei dem Audi-Fahrer Alkoholgeruch fest. Der Test ergab 0,97 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.