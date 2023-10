Stendal - Mit einem Kurzkrimi hatte vor einigen Jahren alles begonnen. Insofern sind ihre „Mörderischen Augenblicke“ für die Stendalerin Sina Kongehl-Breddin eine Hommage an ihre Wurzeln als Autorin. Denn nachdem sie 2006 für ihren Kurzkrimi „Wenn es dunkel wird in Bismark“ beim Altmärkischen Krimifestival ausgezeichnet und ihre Arbeit in gleichnamiger Sammlung von Wettbewerbsbeiträgen veröffentlicht worden war, war die Lust auf professionelles Schreiben und auf ein freiberufliches Autorendasein so richtig geweckt.

Einige Jahre später gab sie ihre Arbeit in einer Bismarker Apotheke komplett auf und widmet sich seither dem Schreiben und dem Illustrieren ihrer Bücher.

Markenzeichen regional

Kinderbücher gehören ebenso zu ihrem Schaffen wie mittlerweile sieben Kriminalromane. Seit 2017 gibt es die erfolgreiche Altmarkkrimi-Reihe rund um den Stendaler Hauptkommissar Frank Thiemer und Privatdetektivin Eva Domberg. Seit 2021 ermittelt zudem ein junges Kriminalduo in der Westaltmark.

Das wird auch im nächsten Buch wieder zum Einsatz kommen. Zum Inhalt will Sina Kongehl-Breddin noch nichts verraten, aber eines steht schon fest: Der Tatort wird wieder in der Altmark liegen. Wie bei allen ihren Büchern, denn die Verbundenheit zur Heimat ist der gebürtigen Stendalerin, die in Bismark aufwuchs, sehr wichtig – und ein Markenzeichen ihrer literarischen Arbeit.

Darum nehmen auch die Kurzkrimis, die im Buch „Mörderische Augenblicke“ zu finden sind, die Leser mit an verschiedene altmärkische Orte. Es wird in Arendsee gemordet, es geht in den Krumker Forst, auf einen Feldweg bei Uenglingen, nach Stendal, Jävenitz und nach Wollenhagen. Einige der Geschichten sind nicht verortet. Mal sind kaltblütige Mörder am Werk, manchmal kommen die Opfer ganz zufällig ums Leben. Und dann gibt es auch noch Geschichten, in denen die Opfer am Ende gar keine sind. In den 24 Kurzkrimis wird auf ganz unterschiedliche Weise gemordet, gibt es ganz unterschiedliche Motive – und meist sehr überraschende Wendungen, das Ganze gewürzt mit einem Augenzwinkern und einer ordentlichen Prise schwarzem Humor.

Eigene Illustrationen in allen Büchern

Einige der Kurzkrimis hat die Autorin extra für dieses Buch geschrieben, einige Texte liegen schon etwas länger. „Ich habe immer mal wieder Ideen, die sich besser in der Kürze erzählen lassen als in einem Roman“, sagt Sina Kongehl-Breddin und fügt hinzu: „Spaß macht mir aber beides.“ Nach mehreren Krimis auch mal ein Buch mit kürzeren Stücken zu schreiben, hatte sie schon länger vor. Vor einigen Monaten hat sie mit „Antoniusfeuer“ und „Wenn es Nacht wird in Bismark“ schon zwei Erzählungen als Broschüren veröffentlicht.

Wie immer hat die Stendalerin, die Mitglied im Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt ist, diese Bücher selbst illustriert. Ihr Maskottchen Olli mit seinem Slogan „Immer auf der richtigen Seite“ gibt es mittlerweile auch als Lesezeichen.