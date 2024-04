Carmen Kalkofen bietet in diesem Jahr wieder Edelgemüse zum Selbesternten an. Wer eine Reihe pachtet, sollte allerdings wissen worauf er sich einlässt.

Cobbel. - Die ersten drei polnischen Erntehelfer sind auf dem Spargelhof Kalkofen in Cobbel bereits eingetroffen. Bis zu zehn fremde Arbeitskräfte werden im Laufe der Saison benötigt, schätzt Chefin Carmen Kalkofen ein. Diese ernten das Edelgemüse auf acht Hektar für die Direktvermarktung und die Belieferung von Gastronomen. Weitere zwei Hektar stellt die Bäuerin wieder Leuten zur Verfügung, die ihre weißen Stangen selber stechen möchten.

Diese Idee entstand aus der Not heraus. Als Corona wütete, durften viele osteuropäische Erntehelfer ihre Heimat nicht verlassen. Auf dem Spargelhof fehlte also das Personal. Auf der anderen Seite hatten aber viele Deutsche durch die Auflagen zur Eindämmung der Pandemie mehr Freizeit, als sie sich wünschten. Den Spargelliebhabern unter ihnen könnte sie doch die Beete zur Selbstwerbung vermieten, so der damalige Gedanke der Landwirtin.

Aus der Not wird eine Tugend

Sie machte aus der Not eine Tugend und Spargel aus Cobbel zum Selbsternten steht nach wie vor im Kurs. Es gebe mittlerweile sogar Stammkunden, die sich jedes Jahr aufs Neue eine Reihe sicherten. Carmen Kalkofen nennt in diesem Zusammenhang eine Gruppe von Männern aus Magdeburg. Diese würden tageweise wechseln, so verliere keiner die Lust an der Sache.

Das Spargelstechen habe es nämlich in sich, kommt die Fachfrau auf die körperlich anstrengende Arbeit zu sprechen. Die ständig gebückte Haltung mache sich beispielsweise schnell im Rücken bemerkbar. Eine Mietreihe sei immerhin 300 Meter lang. Nur mit etwas Übung wäre dieses Pensum innerhalb einer Stunde zu schaffen.

Carmen Kalkofen rät deshalb zu Partnerschaften. Verwandtschaft, befreundete Familien oder auch Vereinskollegen sollten sich zwischen Mitte April und dem 24. Juni ein Beet teilen. Auch wer bereits in seiner Kindheit oder Jugend Erfahrungen mit dem Spargelbeet im elterlichen Garten sammeln konnte und um den Aufwand weiß, gehöre zur potenziellen Kundschaft.

Angst, dass in einer Gruppe für einen selber nicht genug übrig bleibt, brauche dagegen niemand zu haben. Für 400 Euro, so viel kostet das Mieten einer Reihe, gebe es Spargel satt die ganze Saison über. Eine konkrete Zahl zum Ertrag konnte Carmen Kalkofen zwar nicht nennen, das sei schließlich witterungsabhängig. Aber immerhin so viel: Auf 300 Metern sind 900 Pflanzen verteilt und jede von ihnen bildet sechs bis zehn Stangen. Zum Selbstverzehr in der eigenen Familie ist das zu viel. Da bleibt genug Edelgemüse zum Verschenken, Einkochen oder Einfrieren übrig.

In welchem Rhythmus geerntet wird, könne jeder selbst entscheiden. „Einige stechen täglich morgens und abends, andere nur einmal am Tag und dann gibt es welche, die kommen nur alle zwei bis drei Tage“, konnte die Cobbelerin beobachten und sie versichert: Auch wenn die Stangen schon längere Zeit das Tageslicht erblickt hätten und noch nicht aufgeblüht seien, ist das Gemüse noch ein Genuss. Der grüne Spargel, oberhalb des Beetes geerntet, habe sogar den Vorteil, dass er nicht geschält werden müsse.

Auch der Bauer hat Arbeit

Zwischen Daumen und Zeigefinger mache sich das Vermieten der Beete für die Bäuerin nicht bemerkbar, „Ich weiß nicht einmal, ob die Unkosten gedeckt werden“, sagt sie. Schließlich mache nicht nur die Ernte Arbeit, sondern auch die Vorbereitung und anschließende Pflege der Kultur, was alles der Betrieb zu leisten habe. Sie sehe den Vorteil eher im engen Kontakt zum Verbraucher. „Die Leute lernen die Landwirtschaft und speziell unseren Betrieb kennen. Das ist auch eine Form der Werbung“, freut sie sich auf die Gespräche am Ackerrand. Deshalb habe sie das Konzept auch erweitert. An einem Tag im Herbst können Familien auch ihre Kartoffeln ebenfalls selber racken.

Auch im Punkt Nachhaltigkeit ist selbstgeernteter Spargel kaum zu schlagen. Während die Kundschaft am Stand selbst die bereits vorsortierten Stangen genau unter die Lupe nimmt, wird aus den Mietreihen verwertet, was der Boden hergibt. „Ob die Stangen weiß, grün oder blau, krumm oder gerade, kurz oder lang, dick oder dünn sind – den Leuten ist das egal“, so die Landwirtin.

In dem Produkt stecke eben die eigene Arbeitskraft, und die wollen die Menschen geschätzt wissen. Also: Gegessen wird, was auf den Tisch kommt.

Wer Interesse an einer Mietreihe hat, kann sich unter der Telefonnummer 0173/604 79 10 melden.