Die Sozialdemokraten im Kreis Stendal treten zur Kreistagswahl mit 35 Kandidaten an - mehr als doppelt so vielen wie beim letzten Mal..

Die SPD im Kreis Stendal kürte am Sonnabend, 17. Februar, ihre Kandidaten für die Kreistagswahl.

Stendal - Die SPD stellt den Landrat des Kreises Stendal. Aber mit der Unterstützung seiner Positionen im Kreistag sind die Genossen unzufrieden. Das bemängelte die Landtagsabgeordnete und SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzende Juliane Kleemann in der Mitgliederversammlung am Sonnabend in Stendal. „So, wie es im Kreistag jetzt läuft, kann es nicht bleiben“, sagte sie. „Hetze, persönliche Angriffe und menschenfeindliche Plattitüden“ vergifteten das Klima.

Jacob Beuchel tritt für die SPD auf Listenplatz 1 im Wahlbereich I Stendal an. Foto: SPD

Die Antwort der SPD: sie braucht mehr Stimmen für eine „Politik des Anstands“. Zumindest quantitativ hat die Mitgliedervollversammlung dafür die Grundlage geschaffen. In der zu Ende gehenden Legislatur stellt die SPD die zahlenmäßig kleinste Fraktion.

Juliane Kleemann tritt für die SPD auf Listenplatz I im Wahlbereich II - Bismark, Osterburg, Seehausen, Arneburg-Goldbeck an. Foto: SPD

Statt wie bei der vergangenen Wahl mit 15 Bewerbern um ein Kreistagsmandat geht die SPD diesmal mit 35 Kandidaten ins Rennen. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, setzt die SPD auf ein Willkommenscenter, um für Arbeitskräfte von außerhalb des Landkreises Stendal attraktiver zu werden. Der Katastrophenschutz soll modernisiert und das Ehrenamt gestärkt werden.

Timm Haußen tritt für die SPD auf Listenplatz I im Wahlbereich III - Havelberg, Elbe-Havel-Land, Tangermünde und Tangerhütte - an. Foto: SPD

Das sind die SPD-Bewerber für die drei Wahlbereiche im Kreis Stendal

Ob dafür, wie zunächst vorgeschlagen, eine feste Stelle in der Kreisverwaltung geschaffen werden kann, bezweifelten die Delegierten angesichts der desolaten Haushaltslage. In jedem Fall soll trotz leerer Kassen mehr in die Jugendarbeit investiert werden.