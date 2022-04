Spediteure in Stendal ächzen unter hohen Spritpreisen

Angesichts der hohen Kraftstoffpreise ist jeder Weg zur Tankstelle schmerzhaft. Kaum jemand spürt die Folgen so sehr wie Spediteure. In der Branche geht die Angst um.

Staats - Harald Michels ist seit elf Jahren als Betriebsleiter im Speditionsgeschäft tätig. Für den Staatser Betrieb Olbrich-Line sorgt er dafür, dass die Lkw-Flotte jeden Tag am Ziel ankommt. Sämtliche Krisen, die man in dem Gewerbe erleben kann, hat er in dieser Zeit erlebt. Dachte er zumindest. Denn seit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine sind die Preise für Kraftstoffe in die Höhe geschossen. Die Branche steht vor nicht gekannten Herausforderungen. „Der Diesel-Preis setzt extrem zu“, sagt Harald Michels.