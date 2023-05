Junge Unternehmer treffen sich fernab vom Konferenztisch in Tangermünde, kommen ins Gespräch und knüpfen Kontakte. Diese Chance haben Wirtschaftsjunioren länderübergreifend in der Touristenstadt im Kreis Stendal genutzt. Viele Visitenkarten wechselten den Besitzer.

Speed-Dating in Tangermünde von Wirtschaftsjunioren wieder belebt

Länderübergreifendes Treffen von Wirtschaftsjunioren in Tangermünde mit Elbblick: Etwa 80 junge Unternehmer und Führungskräfte aus Brandenburg, dem Havelland und Jerichower Land sowie aus der Altmark waren auf der Terrasse von "Schulzens Hotel & Brauerei" versammelt, um Kontakte zu knüpfen.

Tangermünde - War es die Location, das Wetter oder der Hunger, nach drei Ausfalljahren endlich wieder mit Gleichgesinnten in einer Business-Lounge zu netzwerken? Es war alles – wie die Teilnehmer an dem länderübergreifenden Treffen der Wirtschaftsjunioren und Förderer in Tangermünde versicherten. Und es hatte sich gelohnt.