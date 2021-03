Die Kunden des Unverpackt-Ladens in Stendal spenden Kleingeld für Blühwiesen bei Osterburg. Die UN prämierte bereits das Projekt.

Stendal l Die Kunden des Unverpackt-Ladens in der Breiten Straße in Stendal spendeten in den vergangenen zwölf Monaten 167,13 Euro für die Erweiterung der Blühwiesen zwischen Erxleben und Düsedau nahe Osterburg. Die Blühwiesen gehören dem landwirtschaftlichen Unternehmen der Familie Thomsen aus Düsedau. „Wir werden die Summe auf 200 Euro erhöhen“, beschließt Constanze Thomsen, Geschäftsführerin des Unternehmens. So kann die Fläche für Bienen und andere Insekten um weitere 400 Quadratmeter anwachsen. Im April soll gesät werden.



Die Landwirte aus der Altmark wollen mit dem Projekt ihren Beitrag für den Umwelt- und Naturschutz leisten. „Das Thema geht uns alle an“, begründet Constanze Thomsen. Das Projekt und das Engagement überzeugte sogar schon die Vereinten Nationen (UN), sodass es in einem Wettbewerb mit 1000 anderen Projekten, die sich um den Erhalt der biologischen Vielfalt drehen, ausgezeichnet wurde.



Lebensraum für Honig- und Wildbienen

Insgesamt bewirtschaftet die Familie zwei Flächen für ihre Blühwiesen. Das Projekt riefen sie 2020 ins Leben. Die eine Fläche ist rund drei Hektar groß und dient als Lebensraum für Bienenvölker eines Imkers. Das andere Feld hat eine Größe von sieben Hektar und soll den Wildbienen ein Zuhause bieten.



Damit die Flächen erhalten bleiben und gleichzeitig größer werden könne, bietet die Familie Blühwiesenpatenschaften an. Schon für 50 Euro gehört dem Spender 100 Quadratmeter Wiese für zwei Jahr. Wer möchte, kann auch mehr spenden, sodass sich die Fläche dementsprechend vergrößert. Diese Patenschaften übernehmen nicht nur Bürger, sondern auch Firmen und Politiker.



Jeder Pate kann auf der Internetseite des Betriebs in wenigen Sätzen erklären, warum er sich für das Projekt entschieden hat, sagt Constanze Thomsen. Trotz der prominenten Paten stellt Constanze Thomsen klar: „Es müssen aber keine großen Beträge gespendet werden.“ Auch kleine Spenden sind willkommen. So konnten Kunden des Unverpackt-Ladens in den vergangenen Monaten schon zum zweiten Mal nach Lust und Laune Kleingeld in die Spardose werfen. „Viele Kunden warfen ihr Wechselgeld in die Dose oder verabschiedeten sich von ihren Münzen aus dem Portemonnaie“, sagt Yvonne Riesmann, Inhaberin des Ladens.



Spender bei Instagram informiert

Bei der ersten Spendenaktion zwischen August 2019 und April 2020 kamen 113 Euro zusammen. Die Landwirte rundeten auf 125 Euro auf, sodass im vergangenen Frühjahr 250 Quadratmeter Blühwiese angelegt wurde.



Damit die Spender über den aktuellen Stand der Blühflächen auf dem Laufenden sind, lädt die Familie Bilder auf der Plattform Instagram hoch. „Dort bekommen wir in den Kommentaren positives Feedback“, freut sich die Landwirtin. Das Projekt ist aber noch lange nicht beendet. Interessenten können für die Erweiterung im nächsten Jahr wieder spenden.