Das Bauprojekt Sperlingsberg steht in Stendal auf der Kippe.

Sperlingsberg in Stendal bereitet Stadtpolitikern Bau(ch)schmerzen

Die Neugestaltung des Sperlingsbergs in Stendal steht auf der Kippe.

Stendal - Keine Mehrheit fand in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses der Beschlussvorschlag, den Sperlingsberg um und neu zu gestalten. Analog wie bei der Entscheidung zum Mönchskirchhof bereiteten vor allem die veranschlagten Gesamtkosten von 868.500 Euro inklusive Fördergeld (zwei Drittel) „Bau(ch)schmerzen“. Zumal man vom Zustand her „keine Not“ sah, den Platz in der Stendaler Innenstadt großartig zu verändern.