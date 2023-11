Die Arbeiten an der Hallstraße in Stendal gehen schneller voran als gedacht. Ein Teil der Straßensperrung wird aufgehoben.

Sperrung in der Hallstraße in Stendal wird früher aufgehoben

Die Bauarbeiten an der Kreuzung Hallstraße/Am Dom/Karlstraße sind so gut wie fertig. Die Sperrung wird aufgehoben.

Stendal - Gute Nachrichten für Autofahrer in Stendal: Die Sperrung an der Kreuzung Hallstraße/Am Dom/Karlstraße wird früher aufgehoben als geplant. Die Sperrung, die am 23. Oktober begann, sollte laut Stadtverwaltung bis Freitag, 17. November, dauern. Nun wird der Straßenabschnitt schon am Montag, 6. November, im Laufe des Vormittags wieder frei sein. Das teilt André Projahn aus dem Büro des Oberbürgermeisters auf Volksstimme-Nachfrage mit.

Ob die Einbahnstraßenregelung gleich wieder hergestellt und das einseitige Parken in den Straßen aufgehoben wird, konnte die Stadt nicht genau bestätigen. „Wir gehen davon aus, dass alles wieder normal sein wird.“ Grund für die Sperrung waren Arbeiten an den Trinkwasser-, Abwasser- und Gasleitungen. Geplantes Bauende in der südlichen Hallstraße ist der 30. April 2024.