Nach einem Erdrutsch an der A14-Brücke südlich von Lüderitz reagiert die Autobahn GmbH. Was geplant ist.

Lüderitz - Schlammmassen hatten sich in der Nacht zu Donnerstag wie ein Erdrutsch auf der B189 bei Lüderitz verteilt. Drei Stunden war der Streckenabschnitt an der A14-Brücke an der Kreuzung Brunkau in beide Richtungen gesperrt. Die Autobahn GmbH hat reagiert.