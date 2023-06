Beim 30. Fest der Begegnung im Tiergarten in Stendal sprechen Betroffene über ihre Alltagserfahrungen zum Thema Inklusion in der Hansestadt.

Sportangebote für Menschen mit Behinderung sind rar in Stendal

Marcus Graubner (Mitte) teilt bei einer Podiums-Diskussion beim „Fest der Begegnung“ im Tiergarten in Stendal seine Erfahrungen.

Stendal - Spontan an einem warmen Tag ins Freibad gehen, um einige Runden zu schwimmen, oder nach der

Arbeit gemeinsam mit den Vereinskollegen Sport treiben. Was für die meisten Menschen kein Problem darstellt, ist für Menschen mit einer Behinderung in vielen Städten nicht möglich – auch in Stendal.