Sprachschule bietet in Stendal kostenlose Deutschkurse für ukrainische Kinder an

Stendal - Die Begrüßung und die Verabschiedung kommen schon mal flüssig über die Lippen der fünf Schülerinnen und Schüler. Ansonsten sind sie ein bisschen gespalten, wie sie die deutsche Sprache nach gut einer Woche unterricht so finden sollen. An sich sei sie sehr schön, aber doch nicht ganz einfach so zu lernen, befinden die ukrainischen Jugendlichen. Seit etwas mehr als einer Woche nehmen sie am Sprachunterricht der Inlingua-Sprachschule in Stendal teil. Weil nach dieser kurzen Zeit die Verständigung natürlich nicht so leicht fällt, übersetzt die Lehrerin die Antworten.