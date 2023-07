Der Parkplatz am Stadion am Hölzchen wird von Besuchern nicht ausreichend genutzt, dadurch wird es an anderer Stelle chaotisch. Der Verein „1. FC Lok Stendal“ möchte die Situation entschärfen.

Stadion am Hölzchen in Stendal - Verein reagiert auf Kritik an Parksituation

Obwohl der Parkplatz am Stadion am Hölzchen in Stendal ausgeschildert ist, nutzen ihn Besucher nicht genügend.

Stendal - Bei Veranstaltungen kann es vor Stadien chaotisch zugehen, vor allem, was die Parksituation angeht. Immerhin wollen Sportbegeisterte nicht weit laufen, um ihrem Team zuzujubeln. Eine Situation, die am Stadion am Hölzchen in Stendal in der Vergangenheit für Kritik gesorgt hat.