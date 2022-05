Stadt Stendal pflanzt neue Bäume am Stadtsee

Während Sturm „Zeynep“ über die Altmark fegte, blieben acht neugepflanzte Bäume am Stadtsee in Stendal standhaft.

Stendal - Acht junge Bäume wurden noch vor dem verheerenden Sturm „Zeynep“ am Stadtsee in Stendal gepflanzt. Während das Orkantief über die Altmark fegte und große Bäume entwurzelte, blieb der Nachwuchs – festgebunden an Holzkonstruktionen – standhaft.