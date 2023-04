Das Interesse an Stadtführungen in Stendal nimmt zu. Mit dem Projekt „Stadtführer-Kinder“ sollen nun auch Kinder für Stadtgeschichte begeistert werden.

Stadtführer Arne Marzahn an seinem Lieblingsort im Stendaler Rathaus - an der Schnitzwand von 1462 im Kleinen Sitzungssaal.

Stendal - Aufgeweckte Mädchen und Jungen reden über den Stendaler Roland, verweisen auf die jahrhundertealten Glasmalereifenster im Dom und kennen viele interessante Sehenswürdigkeiten ihrer Heimatstadt. Was sich so allerliebst liest, steckt in Stendal noch in den sprichwörtlichen Kinderschuhen. Lange Zeit war es ruhig um das Projekt „Stadtführer-Kinder“, doch nun wird diesem wieder Leben eingehaucht.