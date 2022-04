Stadtrat unterstützt Cafépläne im Schloss

Mit deutlicher Mehrheit hat der Stadtrat in Tangerhütte beschlossen, das Projekt Gartentraumcafé im Neuen Schloss, das der Tangerhütter Heimatverein umsetzen will, zu unterstützen. Bedenken gab es bei der Vorfinanzierung der Fördermittel durch Kredite, aber auch was die geplante, tägliche Bewirtschaftung angeht.