Stadtwerke lassen Gasleitungen erneuern, Fabrikstraße ist gesperrt

Bauarbeiten an Gasleitungen in Stendal sorgen für eine gesperrte Straße.

Stendal. Im Auftrag der Stadtwerke Stendal erneuern Mitarbeiter der Firma SeWe Armaturen an der Gasleitung in der Stendaler Fabrikstraße. Wegen der Arbeiten ist die Fahrbahn etwa in der Mitte voll gesperrt. „Unter anderem müssen die Absperrschieber erneuert werden“, berichtet Rolf Gille, der Pressesprecher des städtischen Versorgungsunternehmens.

Die Bauarbeiten benötigen in diesem Bereich einigen Platz, so dass die Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden muss. Von der Rathenower Straße aus ist die Zufahrt bis zur Baustelle möglich, allerdings ist es schwierig, Fahrzeuge dort zu wenden. Bis zum Ende dieser Woche soll alles erledigt sein, versichert der Stadtwerke-Pressesprecher.