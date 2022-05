Leukämie Stammzellspende: Ortsbürgermeister aus Bittkau würde es wieder tun

Ortsbürgermeister Alexander Wittwer aus Bittkau war bereits selbst Stammzellspender für einen an Leukämie erkrankten Menschen. Jetzt ist auch eine aus Bittkau stammende Familie von der Diagnose Blutkrebs betroffen. Für den kleinen Jonas wirbt Wittwer in seinem Dorf und Bekanntenkreis für die Registrierung – und er erinnert sich an seine eigene Spende.