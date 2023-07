Stau Pünktlich zum Feierabend - Unfall vor Stendal blockiert B189 nach Magdeburg

Auf der B189 entstand am Dienstag aufgrund eines Verkehrsunfalls pünktlich zum Feierabendverkehr ein Stau. Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr dabei das vor ihm fahrende Auto an. Die Fahrerin des Wagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.