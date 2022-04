Bürgermeisterwahl Steffen Schilm will in Tangermünde Bürgermeister werden

Eine Wahl steht für die Tangermünder Bürger und die der Ortsteile am 27. März an. An diesem Tag entscheiden sie darüber, wer ab Juli dieses Jahres für die nächsten sieben Jahre die Geschicke der Stadt lenken und leiten soll.