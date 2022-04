Stendal bekommt einen Indoorspielplatz mit Trampolinen und Kletter-Labyrinth

Der Unternehmer Manfred Rücker erfüllt sich in Stendal einen langgehegten Traum: Im Oktober eröffnet er den ersten Indoorspielplatz der Altmark. Dass das Projekt ein Erfolg wird, davon ist der Eventmanager voll und ganz überzeugt.

Einige Geräte wie das Kletter-Labyrinth für Kinder (im Vordergrund) und die Trampolinanlagen sind in Stendals erstem Inoorspielplatz bereits aufgebaut. Weitere folgen in den kommenden Wochen. Seit vier Monaten wird die ehemalige Gewerbehalle hergerichtet.

Stendal - Seit 20 Jahren trage er bereits diese Idee mit sich herum, sagt Manfred Rücker. Stets sei er überzeugt gewesen, dass ein Indoorspielplatz Stendal extrem bereichern würde. „Nur an den geeigneten Räumlichkeiten hat es gefehlt“, sagt der gebürtige Westfale, der seit den 1990er-Jahren in der Altmark und dem Havelland beruflich in der Eventbranche unterwegs ist.