Stendal bekommt einen zweiten Roland

Wenn alles klappt, gibt es ab Spätsommer in Stendal einen zweiten Roland. Aus Bronze, nicht annähernd so groß wie das Original - und doch sieht er ihm sehr ähnlich.

Stendal - Geschafft: Ein Jahr nach dem Start der Arbeiten hat der Rostocker Bildhauer Wolfgang Friedrich in Stendal die endgültige Fassung seiner Figurengruppe über den Stendaler Roland vorgestellt. Die nimmt den Betrachter mit ins Jahr 1525. Was war damals los in der Stadt?