Am 17. Oktober soll das fünfte Stendaler Boulettenfest stattfinden - erstmals auf dem Marktplatz. Der Erlös wird gespendet.

Stendal l „Wir freuen uns wie Bolle darauf.“ Michael Rittmann macht kein Geheimnis daraus, dass ihm und seiner Frau Anke das Boulettenfest in jedem Jahr ein ganz besonderes Anliegen ist – und das aus gleich mehreren Gründen. Einerseits, weil sie ihrer Heimatstadt damit eine schöne Veranstaltung bieten wollen, andererseits, weil sich regionale Unternehmen und Vereine präsentieren können, weil Werbung für regionale Produkte gemacht werden kann. „Die Zeiten sind vorbei, nur im Laden zu sitzen und zu warten“, sagt Michael Rittmann und fügt hinzu: „Es heißt schließlich Unternehmen. Dann muss man auch etwas unternehmen.“ Für den Stendaler ist dabei das Thema Regionalvermarktung ein sehr wichtiges, er bereitet derzeit unter dem Titel „Regional 1a“ einen Internetmarktplatz vor.

Anmeldungen sind noch möglich

Aber vor allem geht es allen Beteiligten seit Start der Boulettenfeste darum, möglichst viel Geld einzunehmen. In diesem Jahr bekommen zwei Empfänger je die Hälfte des Erlöses: das Stendaler Hospiz und der 1. Boxclub Altmark Stendal für sein Projekt „Boxen gegen Gewalt und Mobbing“.

In diesem Jahr zieht das Boulettenfest vom Winckelmannplatz auf den Marktplatz um, weil es in den vergangenen Jahren schon recht eng geworden war. Zudem müssen dieses Mal die Corona-Auflagen berücksichtigt werden. Neu ist außerdem eine Tombola – und der Preis für die Speisen. Bisher waren sie alle für 1,50 Euro pro Portion angeboten worden, in diesem Jahr sollen es zwei Euro sein. „Das war auch eine Anregung der Gäste, die für den guten Zweck gern mehr geben wollen“, erklärt Michael Rittmann.

Das fünfte Boulettenfest am 17. Oktober soll von 11 bis 14 Uhr stattfinden. Mit dabei sein werden Gastronomen, Vereine, Gewerbetreibende und Privatleute. Sie bieten nicht nur Kulinarisches, sondern ein Programm mit Glücksrad, Kinderangeboten und mehr. Eine Standgebühr wird nicht erhoben, alle Teilnehmer unterstützen mit ihrer Arbeitskraft und dem Material, den Zutaten für die Speisen, das Festanliegen. „Wir freuen uns über jeden, der einen Beitrag leisten möchte“, sagt Anke Rittmann.

Auch Musiker gern gesehen

Auch Musiker können sich einbringen, über einen Zeltverleih würde sich das Ehepaar Rittmann, das seit zehn Jahren das „Mahl Zeit!“ und seit 2019 das „Bouletti“ am Marktplatz betreibt, freuen, da wegen Corona jeder Anbieter einen separaten Pavillon benötigt und „extreme Abstände“ eingehalten werden müssen.

Bei den Gästen haben Rittmanns in diesem Jahr auch die im Blick, die wegen Corona auf Hochzeitsfeiern oder Partys zu runden Geburtstagen verzichten mussten. „Sie allen sind eingeladen, gemeinsam zu feiern“, sagt Michael Rittmann.

Informationen, Anmeldekontakte und eine Übersicht, wer sich bereits angemeldet hat, gibt es im Internet unter www.boulettenfest.de.