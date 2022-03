Erinnerung Stendal: Feuerwehr Röxe wäre 125 Jahre alt geworden

Die Röxer Feuerwehr gibt es seit 77 Jahren nicht mehr, an deren Gründung vor 125 Jahren sollte dennoch in würdiger Form erinnert werden. Darum trafen sich Feuerwehrleute aus Stendal und Wahrburg am einstigen Röxer Standort.