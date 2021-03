Großeinsatz in Stendal. In einem Keller wurden Fässer mit Chemikalien entdeckt. Foto: Frank Krug

In einem DDR-Neubaublock in Stendal wurden im Keller giftige Chemikalien gefunden - unweit einer Kita.

Stendal l In Stendal wurden am Mittwoch mehrere Fässer mit Chemikalien in einem Keller entdeckt. Zwar steht das Gebäude, welches noch aus DDR-Zeiten stammt, leer. Doch befindet sich ganz in der Nähe eine Kindertagestätte.

Am heutigen Donnerstag soll der Inhalt der Fässer genauer überprüft werden. Die Polizei hat das Gebäude beschlagnahmt.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr, so hieß es vor Ort, und es wurde bei dem Großeinsatz niemand verletzt. Gegen 20.00 Uhr war der Einsatz beendet.