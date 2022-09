Stendal: Große Nachfrage nach kleinen Wohnungen

So vermietet man Wohnraum: Stendaler Wohnungsbaugesellschaft modernisiert ganze Plattenbauviertel, um Leerstand entgegen zu wirken.

Dieser Wohnblock in der Stendaler Scharnhorststraße wurde modernisiert und mit einem Fassadenbild aufgewertet.

Stendal - Überalterung und besorgniserregende Leerstandsquoten – noch vor wenigen Jahren sei das in vielen Wohnquartieren in der Hansestadt Stendal und auch im Landkreis die Realität gewesen, erzählt Daniel Jircik, Geschäftsführer der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG). Inzwischen gehen die Wohnungen in manchen ehemaligen Problemvierteln „weg wie geschnitten Brot“.