In Stendal waren einige Personen in einem Fahrstuhl gefangen. Symbolfoto: dpa

In Stendal waren vier Menschen in einem Fahrstuhl gefangen. Die Feuerwehr konnte sie befreien.

Stendal (vs) l Wer am Mittwochabend in der Lucas-Cranach-Straße in Stendal laute Schreie gehört hat, der kann an dieser Stelle beruhigt sein: In einem Fahrstuhl waren vier Personen eingeschlossen, die sich lautstark bemerkbar machten.

Der Lift hing aus unbekannten Gründen fest und reagierte nicht mehr, teilte die Polizei mit. Neben der Polizei erschien auch die Feuerwehr vor Ort, öffnete die Türen des Fahrstuhls und konnte die „Eingeschlossenen" befreien. Der Fahrstuhl musste außer Betrieb genommen werden. Eine Beschädigung konnte nicht festgestellt werden, die Anwohner müssen vorerst die Treppe nutzen, bis der Lift wieder funktionstüchtig ist.