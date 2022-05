Stendal: Kinder entdecken ihre Rechte

Annabell gestaltet mit Legofiguren eine Geschichte. Jeden Schritt, den die Figuren „gehe“, hält sie in einem Foto fest. Daraus entsteht am Ende ein Stopp-Motion-Video.

Buch - Welche Rechte haben Kinder? Wie können sie diese deutlich machen und sich dafür einsetzen? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigten sind in der Herbstferienwoche Klassensprecher und Freiwillige der Stendaler Ganztagsschule „Comenius“. Sie waren Teilnehmer eines Medienprojektes, initiiert vom Jugendamt des Landkreises in Zusammenarbeit mit dem Bucher Umweltbildungszentrum (Zönu) in Buch. Projektarbeit und Freizeit standen hier für die Klassensprecher drei Tage lang im Mittelpunkt.