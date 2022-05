Stendal: Marktplatz bemalt, Schadensersatz gefordert - Angeklagte lehnt Friedensangebot ab

Stendal fordert von einem Fridays-for-Future-Mitglied 8800 Euro Schadensersatz. Der Prozess hat am Landgericht Stendal begonnen, aber die Chancen, dass die Stadt gewinnt, stehen eher gering.

Stendal - Vor rund elf Monaten ist der Stendaler Marktplatz anlässlich einer bundesweiten Aktion von Fridays for Future mit Kreide bemalt worden. Weil diese Kreide nicht wie angenommen durch Regen, Wind und Wetter vollständig verschwand und auch eine Putzaktion der Fridays-for-Future-Gruppe nicht alle Farbreste beseitigen konnte, ließ die Stadt Stendal den Marktplatz für fast 9000 Euro reinigen und will diese Kosten nun vor Gericht erstreiten. Die Erfolgsaussichten dafür sind nach der Güteverhandlung am Donnerstag, 17. Februar aber wohl eher als gering zu bezeichnen.