Stendal muss sparen - Drohen höhere Preise bei Theater, Freizeitbad & Co.?

Die Stadt Stendal muss 2023 jeden Euro zweimal umdrehen. Welche Auswirkungen das Finanzierungsloch in der Stadtkasse auf den Bürger haben wird.

Stendal - Stendal fehlt Geld an allen Ecken und Enden. Die Diskussion rund um das mittlerweile abgesagte Großereignis Deutschland Tour in Stendal wirft die Frage auf: Was kann sich die Stadt überhaupt noch leisten? Im Gespräch mit Axel Kleefeldt, Stellvertreter des Oberbürgermeisters, stellt sich heraus: Die Stadt muss den Gürtel enger schnallen.