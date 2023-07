Junge Stadt- und Straßenbäume in Stendal leiden seit einigen Jahren an der anhaltenden Trockenheit.

Stendal (vs) - Die Hansestadt Stendal sucht Baumpaten, die in den heißen Sommerwochen das Gießen übernehmen. Denn die jungen Stadt- und Straßenbäume in der Stadt „leiden besonders unter der nun schon seit einigen Jahren anhaltenden Trockenheit und sind darum auf zusätzliche Betreuung und Pflege angewiesen, die wir nicht immer in ausreichendem Maße gewährleisten können“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Noch vor einigen Jahren habe es ausgereicht, die jungen Bäume regelmäßig zu bewässern, doch durch die zunehmend heißen Sommermonate werden die Böden immer trockener und die Jungbäume leiden unter „Trockenstress“. Das erhöht den Wasserbedarf der Bäume merklich. Darum besteht ein größerer Gießbedarf. „Nur gesunde und kräftige Stadtbäume können das urbane Mikroklima effektiv mitregulieren. Dafür ist es wichtig, dass sie genügend Wasser zur Verfügung haben“, so die Stadtverwaltung.

Mit einer Gießpatenschaft die Stadt Stendal unterstützen

Deshalb der Aufruf: „Unterstützen Sie mit einer Gießpatenschaft die Stadt dabei, die Bäume zu erhalten und somit auch besseres Klima zu schaffen!“ Gießpaten übernehmen die Verantwortung für einen Jungbaum, den sie auf eigene Kosten und ohne Aufwandsentschädigung pflegen. Eine Gießpatenschaft beinhaltet die Bewässerung des Jungbaumes in regelmäßigen Abständen.

Als Faustregel gilt: Die Höhe des Baumes in Metern mal 20 ergibt die Liter Wasser, die dem Baum in den Sommermonaten bei einem Gießgang zur Verfügung gestellt werden sollten.

Interessierte Anwohner können sich über die Stadt-Internetseite www.stendal.de (Rubrik Bauen und Umwelt, Abschnitt Gießpatenschaften) als Gießpaten für Jungbäume anmelden. Dazu sollte der Button „Neue Meldung“ genutzt und die vier weiteren Schritte befolgt werden.