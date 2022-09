Stendal sucht Energiespar-Ideen und startet Wettbewerb

Stendal (vs) - Mit einem Ideenwettbewerb sucht die Hansestadt Stendal seit gestern Energiespar-Ideen. Gefragt sind Vorschläge, wie in der Hansestadt Energie gespart, der CO2-Verbrauch gesenkt und das Klima geschützt werden können. Der Hintergrund: Bundesweit sind am 1. September die Verordnungen zur Sicherung der Energieversorgung in Kraft getreten. „Daran orientiert setzen wir in der Stadtverwaltung unseren ‚Maßnahmeplan Energieeinsparung in der Hansestadt Stendal‘ bereits um“, teilte Stadtsprecherin Susanne Hellmuth mit.

Nun möchte die Verwaltung mit den Bürgern in den Dialog treten und die beste(n) Energiesparmaßnahme(n) finden und küren. Susanne Hellmuth: „Von der kleinen Idee, die alle umsetzen können, bis zum ausgereiften Projektvorschlag – alle Beiträge sind willkommen! Gemeinsam schützen wir unser Klima und werden ‚Energiesparmeister‘!“

Gesucht werden Vorschläge, die in ihrer praktischen Umsetzbarkeit überzeugen, Tipps, die zum Nachahmen anregen, und positive Impulse, die zum Energiesparen motivieren. Die Jury wird folgende Kriterien bewerten:

die Wirksamkeit (prognostizierte Energie-Einsparung),

die Umsetzbarkeit der Idee oder des Projekts (Verhältnis von Aufwand und Nutzen),

die Nachhaltigkeit (Bewusstseinsbildung und Motivation zum Energiesparen),

die Übertragbarkeit (positiver Impuls und Vorbild zur Nachahmung).

Wer am Ideenwettbewerb teilnehmen kann

Am Ideenwettbewerb teilnehmen können Bürger der Hansestadt Stendal oder mit Bezug zur Hansestadt Stendal. Start ist heute, bis einschließlich Montag, 17. Oktober, können die Beiträge per E-Mail: [email protected] oder per Post an Hansestadt Stendal, Büro des Oberbürgermeisters, „Ideenwettbewerb Energiesparen“, Markt 1, 39576 Hansestadt Stendal geschickt werden. Möglich ist die Teilnahme zudem als Kommentar unter dem Aufruf zum Ideen-Wettbewerb bei Facebook @Hansestadt.Stendal oder Instagram „meine.hansestadt.stendal“. Ideen oder Projektvorschläge können formlos eingereicht werden.

Als Preise werden von der Hansestadt Stendal drei Energiesparpakete mit Produkten zum Energiesparen im Wert von circa 60 Euro vergeben, hinzu kommt ein Preisgeld von 500 Euro (zum selbst investieren) für die beste Energiespar-Idee.

Die Jury setzt sich aus Vertretern von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen: Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos), Stadtratsvorsitzender Peter Sobotta (Freie Stadträte), Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Bräuer, Jörg Rosenlöcher von der Hansestadt Stendal sowie Marion Zosel-Mohr von der Freiwilligen-Agentur Altmark.